Spotify потребовал от пиратской библиотеки $300 млн

Anna’s Archive известна как крупный поисковик пиратских книг. Но в конце прошлого года сайт выложил в открытый доступ миллионы треков, извлеченных из Spotify. Хотя позже файлы были удалены, правообладатели успели зафиксировать нарушения.

Эксперты Spotify подтвердили, что эти треки были лишены защиты от копирования — то есть пираты взломали систему DRM.