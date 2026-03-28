Spotify потребовал от пиратской библиотеки $300 млн

Опубликовано 28 марта 2026, 17:261 мин.
Spotify потребовал от пиратской библиотеки $300 млнВместе с крупными лейблами
Spotify, а также звукозаписывающие компании Universal, Sony и Warner добиваются в суде взыскания 322 миллионов долларов с создателей пиратской библиотеки Anna’s Archive.
Anna’s Archive известна как крупный поисковик пиратских книг. Но в конце прошлого года сайт выложил в открытый доступ миллионы треков, извлеченных из Spotify. Хотя позже файлы были удалены, правообладатели успели зафиксировать нарушения.
Эксперты Spotify подтвердили, что эти треки были лишены защиты от копирования — то есть пираты взломали систему DRM.
Лейблы требуют максимальную компенсацию за нарушение авторских прав — по 150 тысяч долларов за каждое из 148 произведений, что составляет чуть более 22 миллионов долларов. Spotify же просит 300 миллионов за обход технической защиты на 120 тысячах файлов.
Истцы называют свою сумму «крайне консервативной», отмечая, что всего на сайте было выложено около 2,8 миллиона треков.