Spotify появился в российском магазине приложений RuStore

У сервиса менее тысячи загрузок и рейтинг 4 из 5, пользователи сообщают о неоднозначном опыте: одни приобретают подписку через сторонние сайты, другие находят способы получить доступ к сервису бесплатно.

Сергей Вильянов из Vilianov.com, предполагает, что RuStore использует китайский подход с их магазинами, где так же есть западные приложения, которые самостоятельно туда не приходили, передает его слова BFM. IT-специалист Илья Чухляев отмечает, что версия, доступная на RuStore, идентична официальной.

В конечном счете, стратегия RuStore, похоже, направлена на увеличение трафика и расширение библиотеки приложений, бесперебойную работу для поклонников Spotify в России обеспечить пока что не вышло.