Spotify разрешил создавать общие плейлисты с друзьями

Обновление постепенно станет доступно пользователям по всему миру. Это касается и бесплатной версии, и подписки Spotify Premium. Функцию можно найти в разделе «Для двоих» в хабе «Для тебя», доступном в меню «Поиск».

Опция «Синтез» оценивает совпадения музыкальных вкусов. То есть пользователи смогут узнать, насколько их предпочтения совпадают со вкусами друга. Кроме того, можно создать персонализированную карточку: она укажет, какая песня объединяет двух друзей. Общие плейлисты также будут иметь индивидуальные обложки.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать на клавишу «Создать “Синтез”» в хабе Made for You в приложении на смартфоне, а затем пригласить друга.