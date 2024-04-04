Spotify решил еще раз повысить цены: в этот раз досталось любителям аудиокниг

Повышение цен совпадает с введением нового уровня «Базовый», предлагающего музыку и подкасты по текущей цене «Премиум» ($ 10,99/месяц). Это позволит пользователям, которые не пользуются аудиокнигами, избежать повышения цены. Однако пока неясно, будут ли существующие подписчики автоматически переходить на этот тарифный план.

Мотивация Spotify для изменений, вероятно, связана с его амбициями в области аудиокниг. Компания инвестировала значительные средства в этот сектор и стремится увеличить доходы от аудиокниг. В настоящее время Spotify получает прибыль от аудиокниг только в том случае, если пользователи слушаю их дольше 15 часов.

Spotify пока официально не подтвердил эти изменения.