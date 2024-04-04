Spotify решил еще раз повысить цены: в этот раз досталось любителям аудиокниг

Опубликовано 04 апреля 2024, 22:20
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Spotify решил еще раз повысить цены: в этот раз досталось любителям аудиокнигПрошлое повышение было 9 месяцев назад
Spotify собирается поднять цены на подписку второй раз за девять месяцев, причем больше всего пострадают любители аудиокниг. По данным Bloomberg, тарифные планы с этой функцией подорожают на 1 доллар, а семейные — на 2 доллара. Эти изменения начнут действовать на некоторых рынках, таких как Австралия и Великобритания, уже в этом месяце.
Повышение цен совпадает с введением нового уровня «Базовый», предлагающего музыку и подкасты по текущей цене «Премиум» ($ 10,99/месяц). Это позволит пользователям, которые не пользуются аудиокнигами, избежать повышения цены. Однако пока неясно, будут ли существующие подписчики автоматически переходить на этот тарифный план.
Мотивация Spotify для изменений, вероятно, связана с его амбициями в области аудиокниг. Компания инвестировала значительные средства в этот сектор и стремится увеличить доходы от аудиокниг. В настоящее время Spotify получает прибыль от аудиокниг только в том случае, если пользователи слушаю их дольше 15 часов.
Spotify пока официально не подтвердил эти изменения.