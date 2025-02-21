Spotify упростила выпуск на платформе озвученных ИИ книг

Аудиокниги, созданные с помощью ИИ, уже были разрешены на Spotify, но только от избранных партнеров и со строгим контролем. С появлением ElevenLabs больше авторов смогут создавать аудиокниги на 32 языках, используя различные синтетические голоса.

Бесплатная версия ElevenLabs позволяет использовать только 10 минут дикторского текста в месяц, в то время как платные планы предлагают больше. Подписка Pro (99 долларов в месяц) предоставляет 500 минут — примерно столько, сколько длится средняя аудиокнига.

Spotify по-прежнему поддерживает человеческие голоса, но считает, что ИИ-записи могут помочь небольшим авторам и оживить старые книги, которые иначе не могли бы получить аудиоверсию.