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Spotify в России обошёл по популярности Apple Music
Хотя запустился только в прошлом году
Летом 2020 года в России запустился музыкальный стриминговый сервис Spotify. Теперь он опередил по аудитории в стране Apple Music, но пока не обогнал Boom и Яндекс.Музыку.
Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на данные мобильных операторов связи. По информации МегаФона, самыми популярными в России сервисами являются Boom («ВКонтакте») и Яндекс.Музыка. Их аудитория в 2020 году составила 56,6% и 18,7% соответственно. На третьем месте оказался Spotify с долей 12,1%.
По данным Билайна, в 2020 году Spotify занял пятое место, но тоже был популярнее Apple Music. Также в топ-5 находятся Яндекс.Музыка, Boom, YouTube Music и Dezeer.
Абоненты Tele2 пока предпочитают Apple Music, а не Spotify. В лидерах тут Boom, Яндекс.Музыка. На пятом месте также располагается СберЗвук.