Spotify в России обошёл по популярности Apple Music

Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на данные мобильных операторов связи. По информации МегаФона, самыми популярными в России сервисами являются Boom («ВКонтакте») и Яндекс.Музыка. Их аудитория в 2020 году составила 56,6% и 18,7% соответственно. На третьем месте оказался Spotify с долей 12,1%.

По данным Билайна, в 2020 году Spotify занял пятое место, но тоже был популярнее Apple Music. Также в топ-5 находятся Яндекс.Музыка, Boom, YouTube Music и Dezeer.

Абоненты Tele2 пока предпочитают Apple Music, а не Spotify. В лидерах тут Boom, Яндекс.Музыка. На пятом месте также располагается СберЗвук.