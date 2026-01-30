Spotify выплатила правообладателям рекордные $11 млрд за год

Половина от суммы за 2025 год, как и годом ранее, досталась независимым музыкантам и лейблам. Рост выплат за год составил 10%.

Несмотря на постоянную критику от некоторых музыкантов о низких выплатах за стриминг, компания подчёркивает, что «сегодня на платформе больше исполнителей», зарабатывающих от 100 000 долларов в год, чем «в разгар эпохи компакт-дисков».

На фоне развития ИИ, кстати, сервис пообещал усилить проверку авторства треков и добавить новые инструменты, чтобы слушатели могли «лучше узнать историю создания музыки и её настоящих авторов».