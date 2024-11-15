Spotify захотела кусочек пирога YouTube: новая система монетизации видео

Опубликовано 15 ноября 2024, 16:301 мин.
Spotify захотела кусочек пирога YouTube: новая система монетизации видеоРешил по-другому платить
Spotify запускает новую партнерскую программу, чтобы составить конкуренцию YouTube и расширить возможности монетизации для создателей видео. С 2 января 2025 года платформа предложит два способа заработка: через долю от рекламных доходов и прямые подписки.
Создатели контента будут получать часть доходов от рекламы на всех платформах, а подкастеры смогут зарабатывать через месячные подписки, предлагая эксклюзивный бонусный контент своим поклонникам.
Для участия в программе блогеры должны выполнить определенные требования. Для программы партнеров необходимо загружать контент через специальную платформу Spotify, накопить как минимум 10 000 часов прослушивания и 2 000 уникальных просмотров за 30 дней, а также опубликовать не менее 12 эпизодов. Для подписок требуется не менее двух опубликованных эпизодов и 100 уникальных слушателей за 60 дней.
Программа будет доступна сначала в США, Великобритании, Канаде и Австралии.
Spotify также интегрировалась с TikTok.