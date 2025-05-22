Spotify заявил о росте подписок, после ослабления ограничений Apple

После обновления Spotify на iOS теперь показывает цены и направляет пользователей на отдельный сайт для покупки подписки Premium и аудиокниг. По внутренним данным компании, за первые две недели с момента обновления число пользователей, переходящих с бесплатной версии на платную, значительно выросло именно на iOS. На Android конверсия осталась примерно на том же уровне.

Компания не раскрыла точные цифры, но отметила заметный рост сразу после обновления.

Напомним, в США продолжается судебное разбирательство между Apple и Epic Games, по итогам которого Apple была вынуждена пойти на уступки. Apple подала апелляцию, но пока должна соблюдать новое правило.