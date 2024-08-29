Спустя 13 лет Snapchat наконец-то запустил iPad-версию приложения

Последнее обновление позволяет запускать Snapchat в полноэкранном режиме на iPadOS. Несмотря на это значительное улучшение, текущая версия ограничена вертикальным режимом и может иметь «некоторые глюки интерфейса», сообщают разработчики.

Переход Snapchat на поддержку iPad является частью его более широких обновлений, которые в начале этого года включали различные функции, основанные на ИИ. Теперь пользователи могут взаимодействовать с «Моим ИИ» для напоминаний и многого другого, а также создавать аватары Bitmoji.

Обновленное приложение доступно бесплатно в App Store.