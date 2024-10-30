Спустя 18 лет в используемом в Windows X.Org Server нашли критическую уязвимость

Проблема заключается в функции _XkbSetCompatMap(), где неправильное обновление размера кучи может привести к переполнению буфера. Эксплуатация уязвимости включает в себя подачу изменённого битмапа на сервер, что может повысить привилегии при запуске сервера с правами root. Если X11 используется по SSH, возможна удалённая эксплуатация.

Чтобы устранить уязвимость, были выпущены версии X.Org Server 21.1.4 и XWayland 24.1.4.

Пользователям настоятельно рекомендуется обновиться до этих версий для защиты своих систем.