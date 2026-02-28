Спустя 20 лет Google Maps наконец начнёт полноценно работать в Южной Корее

По данным СМИ, Google получила разрешение от Министерства транспорта страны на «вывоз» картографических данных за границу.

Разрешение выдано при условии соблюдения строгих требований безопасности. В частности, Google не сможет отображать «чувствительные военные объекты» и точные географические координаты.

Южная Корея давно ограничивает экспорт детальных карт, потому что формально остаётся в состоянии конфликта с Северной Кореей.

Google Maps вышла в релиз в 2005 году и уже в 2007 попыталась получить искомое разрешение. Безуспешно. Вторая попытка была в 2017. Из-за ограничений сервис не мог предлагать в стране полноценную навигацию (местные приложения, например Naver, активно при этом развивались).