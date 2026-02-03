Спустя 25 лет Adobe закроет инструмент Adobe Animate из-за ИИ

Для корпоративных клиентов техническая поддержка будет доступна ещё три года — до марта 2029 года. Остальные смогут получать поддержку до марта 2027 года.

Новость, мягко говоря, не понравилась сообществу. Кто-то высказал своё громкое «фи», отметив, что у Adobe Animate «почти нет полноценных замен». Некоторые призвали Adobe открыть исходный код программы.

В Adobe пояснили, что Animate существует более 25 лет и сыграла большую роль в развитии анимации. Однако, по мнению компании, технологии и потребности пользователей «изменились»

Ранее подписка стоила от 22,99 до 34,49 доллара в месяц, либо около 264 долларов в год.