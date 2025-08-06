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Опубликовано 06 августа 2025, 17:11
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Спустя 25 лет в macOS Tahoe Beta изменили иконку диска Macintosh HD

Уже не жесткий диск
В новой бета-версии macOS Tahoe Apple обновила значок встроенного диска Macintosh HD, что вызвало смешанные чувства у пользователей. Новый значок теперь больше похож не на классический жесткий диск, а на современный SSD. Да, логично — уже много лет в компьютерах Mac используют только SSD, но “осадочек” есть.
Спустя 25 лет в macOS Tahoe Beta изменили иконку диска Macintosh HD

© MacRumors

Если вам не нравится новый значок, можно просто скрыть Macintosh HD с рабочего стола. Для этого нужно зайти в настройки Finder и снять галочку с пункта «Жесткие диски».

Ранее в бета-версиях Apple также обновила значки Дисковой утилиты и Finder. Особенно обсуждался значок Finder — его цветовая схема была изменена, но после жалоб пользователей Apple вернула привычный дизайн, как пишут СМИ.

Источник:macrumors
Автор:Максим Многословный
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