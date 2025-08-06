Спустя 25 лет в macOS Tahoe Beta изменили иконку диска Macintosh HD

Если вам не нравится новый значок, можно просто скрыть Macintosh HD с рабочего стола. Для этого нужно зайти в настройки Finder и снять галочку с пункта «Жесткие диски».

Ранее в бета-версиях Apple также обновила значки Дисковой утилиты и Finder. Особенно обсуждался значок Finder — его цветовая схема была изменена, но после жалоб пользователей Apple вернула привычный дизайн, как пишут СМИ.