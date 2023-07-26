Спустя два года необычный браузер Arc стал доступен всем желающим

Спустя два года необычный браузер Arc стал доступен всем желающимОн бесплатный
The Browser Company официально открыла свой браузер Arc для широкой публики после двухгодичного пребывания в бета-тесте. В настоящее время браузер доступен только для пользователей Mac, но в конце этого года компания планирует выпустить версию для Windows. Чем он примечателен?
В качестве базовой архитектуры Arc использует Chromium, что позволяет легко переносить закладки, логины и расширения. Однако новые пользователи могут столкнуться с трудностями в освоении из-за уникального оформления вкладок, напоминающего приложения. Arc предлагает настраиваемые ярлыки для различных действий, что делает его немного продуктом для энтузиастов.
Подход Arc включает в себя создание различных «пространств» для хранения связанных вкладок, а также встроенные инструменты для ведения заметок и досок. Так что для комфортного использования придется потратить время, но «из коробки» работать он тоже будет.
Компания постоянно выпускает обновления и функции, включая приложение для iPhone для управления вкладками на мобильных устройствах и Boosts, позволяющее настраивать темы и макеты без навыков кодирования. Будущие обновления могут включать интеграцию искусственного интеллекта для повышения удобства работы пользователей.