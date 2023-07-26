Спустя два года необычный браузер Arc стал доступен всем желающим

Подход Arc включает в себя создание различных «пространств» для хранения связанных вкладок, а также встроенные инструменты для ведения заметок и досок. Так что для комфортного использования придется потратить время, но «из коробки» работать он тоже будет.

Компания постоянно выпускает обновления и функции, включая приложение для iPhone для управления вкладками на мобильных устройствах и Boosts, позволяющее настраивать темы и макеты без навыков кодирования. Будущие обновления могут включать интеграцию искусственного интеллекта для повышения удобства работы пользователей.