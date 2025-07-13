Спутниковый Wi-Fi от Starlink теперь работает на 1 000 самолётов

Опубликовано 13 июля 2025, 04:301 мин.
Спутниковый Wi-Fi от Starlink теперь работает на 1 000 самолётовИ это только начало
SpaceX объявила, что спутниковый интернет Starlink теперь доступен на борту 1 000 самолётов. Одним из лидеров стала авиакомпания Qatar Airways, установившая Starlink на 54 самолёта Boeing 777. Процесс занял всего девять месяцев, хотя изначально планировали два года. Вскоре интернет появится и на её Airbus A350.
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Другие авиакомпании — Hawaiian Airlines, JSX и United Airlines — также начали устанавливать Starlink. По данным компании Ookla, скорость Wi-Fi у Hawaiian и Qatar превышает 100 Мбит/с — это лучший результат среди авиаперевозчиков.
У United Airlines, правда, возникли проблемы: на некоторых самолётах Embraer E175 наблюдались помехи в работе Wi-Fi. Сейчас ведутся работы по устранению неполадок. Несмотря на трудности, United планирует завершить установку Starlink на все свои региональные лайнеры с двумя классами обслуживания до конца года.
В целом SpaceX уже заключила контракты на установку Starlink ещё на 2 000 самолётов.