Спутниковый Wi-Fi от Starlink теперь работает на 1 000 самолётов

Другие авиакомпании — Hawaiian Airlines, JSX и United Airlines — также начали устанавливать Starlink. По данным компании Ookla, скорость Wi-Fi у Hawaiian и Qatar превышает 100 Мбит/с — это лучший результат среди авиаперевозчиков.

У United Airlines, правда, возникли проблемы: на некоторых самолётах Embraer E175 наблюдались помехи в работе Wi-Fi. Сейчас ведутся работы по устранению неполадок. Несмотря на трудности, United планирует завершить установку Starlink на все свои региональные лайнеры с двумя классами обслуживания до конца года.

В целом SpaceX уже заключила контракты на установку Starlink ещё на 2 000 самолётов.