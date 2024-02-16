Для обычных пользователей, занимающихся составлением электронных писем или творческих работ, бесплатные версии этих чат-ботов удивительно компетентны. Однако если у вас есть особые потребности, например, помощь в программировании или вы хотите поэкспериментировать с передовыми функциями, то, возможно, придется раскошелиться. Но помните, чатботы не совершенны. Не стоит слепо доверять их результатам, особенно при работе с конфиденциальной информацией.

Что вы получаете за свои деньги?

Gemini Advanced:

Доступ к самому продвинутому чатботу Google, Gemini Ultra 1.0.

2 ТБ облачного хранилища в комплекте с подпиской Google One.

Предстоящая интеграция с Gmail и Docs.

Доступ к еще более мощному Gemini Pro 1.5 (пока не опубликован).

ChatGPT Plus:

Беспроблемный переход для существующих пользователей ChatGPT с доступом к GPT-4 и Dall-E 3.

Эксклюзивный магазин GPT для создания и обмена пользовательскими версиями чатботов для конкретных задач.

Copilot Pro (Microsoft):

Те же основные функции, что и в ChatGPT Plus (используется та же технология).

Интегрируется с продуктивными инструментами Microsoft 365, такими как Excel, Outlook и PowerPoint.

Wired протестировали чатботов на таких задачах, как составление резюме совещаний, перефразирование электронных писем, оформление приглашений на вечеринку и даже ролевая игра в древнего космического мага. Вот несколько ключевых выводов:

Резюме совещаний: оба бота отлично справились с задачей, уловив ключевые моменты из стенограммы. Перефразирование электронных писем: Gemini Advanced преуспел, создав профессиональные и полезные предложения. ChatGPT Plus был грамматически правильным, но «неловким». Дизайн приглашений на вечеринку: ChatGPT Plus создал визуально привлекательное приглашение со странными изображениями символов. Gemini Advanced не смог создать разборчивый текст. Ролевая игра: оба участника удивили увлекательными и интересными ответами, каждый со своими сильными сторонами.

В конечном итоге выбор зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений. Если вы случайный пользователь, вам вполне хватит бесплатной версии. Для опытных пользователей или тех, кто интересуется передовым ИИ, подписки предлагают уникальные функции и возможности.