США дали TikTok время до декабря для продажи своего подразделения

США дали TikTok время до декабря для продажи своего подразделенияАмериканского
TikTok получил ещё одну отсрочку для продажи своего бизнеса в США. Дональд Трамп в четвёртый раз перенёс крайний срок — теперь он установлен на 16 декабря. Ранее сделку планировали завершить уже на этой неделе.
По словам представителей американской администрации, основные условия соглашения уже согласованы, но сторонам нужно больше времени, чтобы оформить все детали.
В прошлом году Конгресс США принял закон, который обязывает китайскую компанию ByteDance продать американскую часть TikTok местному инвестору. Причина — “вопросы национальной безопасности”. Власти США считают, что если приложение останется под контролем Китая, оно может представлять угрозу, поэтому TikTok грозит блокировка.