США дали TikTok время до декабря для продажи своего подразделения

По словам представителей американской администрации, основные условия соглашения уже согласованы, но сторонам нужно больше времени, чтобы оформить все детали.

В прошлом году Конгресс США принял закон, который обязывает китайскую компанию ByteDance продать американскую часть TikTok местному инвестору. Причина — “вопросы национальной безопасности”. Власти США считают, что если приложение останется под контролем Китая, оно может представлять угрозу, поэтому TikTok грозит блокировка.