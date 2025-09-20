США и Китай обсудили судьбу TikTok

Трамп заявил, что сделка по TikTok «на подходе» и осталось лишь подписать документы. Он также сообщил, что договорился встретиться с Си на саммите в Южной Корее, а в начале следующего года планирует посетить Китай.

Китайская сторона в официальном заявлении отметила, что решение должно приниматься в рамках рыночных правил и китайского законодательства, а также призвала США создать честные и открытые условия для бизнеса.

В Вашингтоне же уверяют, что хотят «правильно урегулировать вопрос TikTok» и продолжить сотрудничество в торговле.