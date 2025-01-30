США начали искать «риски для национальной безопасности» в нашумевшем DeepSeek

Пресс-секретарь США Каролин Ливитт заявила, что Совет национальной безопасности страны изучает этот вопрос после того, как приложение DeepSeek возглавило магазин приложений Apple, обогнав по количеству ежедневных загрузок американского конкурента ChatGPT.

Передовые модели искусственного интеллекта DeepSeek, разработанные по более низкой цене, опровергают уверенность США в том, что они имеют сильное преимущество над Китаем в гонке ИИ. Левитт признала это событие «тревожным звонком» для американской индустрии ИИ, но выразила уверенность, что «Америка восстановит свое превосходство».

Левитт раскритиковала администрацию Байдена за то, что она не приняла оперативных мер по борьбе с быстрым прогрессом Китая в развитии ИИ.