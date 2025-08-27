США начнет размещать государственные данные в блокчейне

Идея показалась многим странной, поскольку блокчейн — это децентрализованный реестр, который полезен прежде всего для криптовалют, но не решает реальных проблем с публикацией статистики. Обычные базы данных и таблицы уже хорошо справляются с этим, пишут эксперты.

Заявление Лутника появилось на фоне недавнего конфликта Трампа с главой Бюро трудовой статистики Эрикой МакЭнтарфер, которую он уволил, обвиняя в «фальсификации» данных о росте занятости. Кроме того, соцсеть Трампа Truth Social на днях объявила о сотрудничестве с Crypto.com, что, возможно, тоже повлияло на идею использовать блокчейн для госданных.