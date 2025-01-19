США наложили санкции на китайских хакеров, атаковавших Минфин

Опубликовано 19 января 2025, 08:151 мин.
США наложили санкции на китайских хакеров, атаковавших МинфинСуровое наказание
Министерство финансов США ввело санкции в отношении компаний Yin Kecheng и Sichuan Juxinhe Network Technology Co. за «их роль в недавней кибератаке на Министерство финансов и шпионаже, направленном на американские телекоммуникации», пишут СМИ.
Sichuan Juxinhe Network Technology, китайская фирма, занимающаяся кибербезопасностью, связана с хакерской группой Salt Typhoon, считают в США. Эта группа, пишут СМИ, якобы была связана с несколькими кибератаками на крупных американских операторов связи с целью шпионажа за ключевыми лицами.
Санкции блокируют все активы Yin Kecheng и Sichuan Juxinhe в США и запрещают американским организациям взаимодействовать с ними. США также предлагают вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к идентификации хакеров, атакующих правительство США или критически важную инфраструктуру.