США наложили санкции на китайских хакеров, атаковавших Минфин

Sichuan Juxinhe Network Technology, китайская фирма, занимающаяся кибербезопасностью, связана с хакерской группой Salt Typhoon, считают в США. Эта группа, пишут СМИ, якобы была связана с несколькими кибератаками на крупных американских операторов связи с целью шпионажа за ключевыми лицами.

Санкции блокируют все активы Yin Kecheng и Sichuan Juxinhe в США и запрещают американским организациям взаимодействовать с ними. США также предлагают вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к идентификации хакеров, атакующих правительство США или критически важную инфраструктуру.