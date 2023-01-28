США обсудят блокировку TikTok уже в следующем месяце

16:10, 28 января 2023
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США обсудят блокировку TikTok уже в следующем месяцеНо пока неясно, согласятся ли конгрессмены
Комитет Палаты представителей США по иностранным делам планирует в следующем месяце провести голосование по законопроекту, который позволит заблокировать TikTok в стране.
Фото: Unsplash
Запрет китайского сервиса хотят ввести из соображений национальной безопасности. «Опасность заключается в том, что это приложение даёт китайскому правительству чёрный ход в наши телефоны», — сказал республиканец Майкл МакКол.
Reuters пишет, что запрет TikTok, который популярен среди подростков, столкнется со значительными препятствиями в Конгрессе. Для принятия законопроекта потребуется 60 голосов в Сенате.