Опубликовано 28 марта 2026, 09:26
США обвинили производителя микросхем из Китая SMIC в поставках чипов военным Ирана

Обвиняемые стороны пока комментариев не дали
Крупнейший китайский производитель микросхем SMIC, по словам представителей властей США, мог поставлять оборудование для производства чипов военным структурам Ирана. Также утверждается, что сотрудничество могло включать обучение и передачу технологий.
© SMIC

Официального подтверждения этой информации нет. SMIC, представители Китая и Ирана не прокомментировали ситуацию. Параллельно китайская сторона заявляет, что ведёт с Ираном «обычную торговлю» и «не нарушает международные правила».

Эти обвинения появляются на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке между США с Израилем и Ираном.

Источник:straitstimes
Автор:Максим Многословный
#Иран
#сша
#Китай