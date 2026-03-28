США обвинили производителя микросхем из Китая SMIC в поставках чипов военным Ирана

Опубликовано 28 марта 2026, 09:261 мин.
США обвинили производителя микросхем из Китая SMIC в поставках чипов военным ИранаОбвиняемые стороны пока комментариев не дали
Крупнейший китайский производитель микросхем SMIC, по словам представителей властей США, мог поставлять оборудование для производства чипов военным структурам Ирана. Также утверждается, что сотрудничество могло включать обучение и передачу технологий.
Официального подтверждения этой информации нет. SMIC, представители Китая и Ирана не прокомментировали ситуацию. Параллельно китайская сторона заявляет, что ведёт с Ираном «обычную торговлю» и «не нарушает международные правила».
Эти обвинения появляются на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке между США с Израилем и Ираном.