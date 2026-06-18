США отложили внесение китайского ИИ DeepSeek в чёрный список

Причина простая, но интересная — желание избежать нового витка напряжённости в отношениях с Китаем.

Попадание в этот список означает, что американские компании не смогут поставлять туда свои товары, ПО и технологии в целом без специальной лицензии. Эти 100+ компаний были одобрены для внесения в список ещё в прошлом году, но пока этого не произошло.

Кстати, этот чёрный список не обновлялся с октября прошлого года, пишут СМИ. Самый долгий перерыв за последние десять лет.

Минторг США не стал напрямую отвечать на вопросы о задержке.