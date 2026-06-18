США отложили внесение китайского ИИ DeepSeek в чёрный список

Опубликовано 18 июня 2026, 11:431 мин.
США отложили внесение китайского ИИ DeepSeek в чёрный списокИ более 100 других компаний
Администрация США решила пока не добавлять китайский ИИ-стартап DeepSeek, производителя чипов памяти CXMT и ещё более 100 других компаний в «торговый чёрный список», пишет Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
© DeepSeek
Причина простая, но интересная — желание избежать нового витка напряжённости в отношениях с Китаем.
Попадание в этот список означает, что американские компании не смогут поставлять туда свои товары, ПО и технологии в целом без специальной лицензии. Эти 100+ компаний были одобрены для внесения в список ещё в прошлом году, но пока этого не произошло.
Кстати, этот чёрный список не обновлялся с октября прошлого года, пишут СМИ. Самый долгий перерыв за последние десять лет.
Минторг США не стал напрямую отвечать на вопросы о задержке.
Источник:cnbc
Автор:Максим Многословный
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