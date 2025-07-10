США подтвердили арест китайца, обвиняемого в краже данных о COVID-19

Сюй и другой китаец, Чжан Юй (он пока находится в розыске), обвиняются в краже важных научных данных о COVID-19 из университетов США в феврале 2020 года. По данным прокуратуры, Сюй работал в компании Shanghai Powerock Network, которая сотрудничает с китайскими госструктурами и занимается кибершпионажем.

Также их обвиняют во взломе серверов Microsoft Exchange в марте 2021 года. Тогда хакеры, известные под именем Hafnium, получили доступ к более чем 60 000 почтовых серверов, в основном малых американских компаний. Они похитили электронную переписку и адресные книги.