США поручили WhatsApp начать следить за 7 китайскими гражданами

В сети рассказали об утёкшем документе, который раскрыл практики Управления по борьбе с наркотиками по работе с мессенджером. Журналист утверждают, что власти США поручили компании Meta, которая ранее была известна как Facebook, отслеживать семь пользователей, находящихся на территории Китая.

Их личностей спецслужбы не знали, но попросили WhatsApp мониторить IP-адреса и номера телефонов, с которыми контактируют цели.

Отмечается, что для оправдания слежки за китайскими гражданами Минюсту США потребовалось всего три «элемента»: личность юриста или сотрудника правоохранительных органов, подающего запрос; наименование агентства, подающего запрос; подтверждение, что требуемая информация необходима для расследования уголовного преступления.

Помимо китайских граждан отслеживаться могли четыре мексиканца.