США разрешат частным компаниям проводить кибератаки по заданию правительства

Власти считают, что так они «смогут использовать возможности бизнеса для борьбы с вирусами-вымогателями, финансовым мошенничеством, фишингом и другими угрозами».

Раньше закон о борьбе с компьютерным мошенничеством запрещал взломы всем, кроме специально разрешённых исследователей безопасности. Новый указ расширяет список действий, которые правительство может не преследовать по закону.

Пока неизвестно, как именно это будет работать. В ближайшие 60 дней специальная группа при Министерстве внутренней безопасности должна разработать правила проверки компаний-участниц и порядок проведения атак. Каждая такая компания обязана внести залог в 1 миллион долларов. Его заберут, если фирма нарушит указания властей.