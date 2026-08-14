США разрешат частным компаниям проводить кибератаки по заданию правительства

Опубликовано 14 августа 2026, 16:071 мин.
США разрешат частным компаниям проводить кибератаки по заданию правительстваКиберпанк, который мы заслужили
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет частным фирмам проводить кибератаки против международных преступных группировок от имени американского правительства.
© Ferra.ru
Власти считают, что так они «смогут использовать возможности бизнеса для борьбы с вирусами-вымогателями, финансовым мошенничеством, фишингом и другими угрозами».
Раньше закон о борьбе с компьютерным мошенничеством запрещал взломы всем, кроме специально разрешённых исследователей безопасности. Новый указ расширяет список действий, которые правительство может не преследовать по закону.
Пока неизвестно, как именно это будет работать. В ближайшие 60 дней специальная группа при Министерстве внутренней безопасности должна разработать правила проверки компаний-участниц и порядок проведения атак. Каждая такая компания обязана внести залог в 1 миллион долларов. Его заберут, если фирма нарушит указания властей.