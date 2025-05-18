США захотели ограничить глобальное развертывание собственной ОС Huawei

Два члена Конгресса США — Джон Моленар и Раджа Кришнамоорти — направили письмо с призывом к правительству и союзникам предотвратить внедрение HarmonyOS в устройства по всему миру.

Они считают, что Huawei тесно сотрудничает с китайскими спецслужбами, а потому HarmonyOS может стать инструментом цифрового шпионажа и контроля. В письме говорится о необходимости проверить архитектуру и код системы, чтобы понять, насколько она безопасна.

Сейчас HarmonyOS используется в смартфонах, планшетах, автомобилях и умной технике. В ближайшее время Huawei планирует выпустить первый ПК на HarmonyOS и расширить сотрудничество с автоконцернами, такими как Toyota и BMW.