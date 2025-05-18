США захотели ограничить глобальное развертывание собственной ОС Huawei

Опубликовано 18 мая 2025, 09:001 мин.
США захотели ограничить глобальное развертывание собственной ОС HuaweiИз-за якобы угрозы безопасности
Американские законодатели призывают заблокировать распространение операционной системы HarmonyOS от Huawei по всему миру. По их мнению, Китай может использовать эту систему для слежки. Особенно теперь, когда США уже ограничили доступ Huawei к передовым чипам.
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Два члена Конгресса США — Джон Моленар и Раджа Кришнамоорти — направили письмо с призывом к правительству и союзникам предотвратить внедрение HarmonyOS в устройства по всему миру.
Они считают, что Huawei тесно сотрудничает с китайскими спецслужбами, а потому HarmonyOS может стать инструментом цифрового шпионажа и контроля. В письме говорится о необходимости проверить архитектуру и код системы, чтобы понять, насколько она безопасна.
Сейчас HarmonyOS используется в смартфонах, планшетах, автомобилях и умной технике. В ближайшее время Huawei планирует выпустить первый ПК на HarmonyOS и расширить сотрудничество с автоконцернами, такими как Toyota и BMW.