Приложения
Опубликовано 31 января 2025, 21:04
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США заподозрили DeepSeek в получении передовых чипов Nvidia через Сингапур

В обход санкций
Американские чиновники выясняют, не получал ли китайский ИИ-стартап DeepSeek передовые чипы Nvidia через дистрибьюторов в Сингапуре. Таким образом они пытаются понять, не обходила ли компания наложенные на Китай санкции, пишет Bloomberg.
США заподозрили DeepSeek в получении передовых чипов Nvidia через Сингапур

© DeepSeek

Расследование проводится после стремительного успеха чатбота DeepSeek, который частично показал завышенную стоимость ChatGPT, несмотря на использование более старого оборудования и меньший бюджет. Это вызвало у США опасения, не использовала ли компания втайне более продвинутые западные технологии.

Ранее DeepSeek утверждала, что использовала 10 000 чипов Nvidia A100, которые соответствуют американским экспортным ограничениям. Однако генеральный директор Scale AI Александр Ванг недавно предположил, что DeepSeek имеет доступ к 50 000 чипов Nvidia H100, самых мощных процессоров ИИ. Он не предоставил доказательств этого утверждения.

Источник:Bloomberg
Автор:Максим Многословный
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