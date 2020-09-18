США запретят людям скачивать китайские приложения

В целом, новые правила запрещают предоставлять услуги по распространению или поддержанию приложений WeChat и TikTok через онлайн-магазины в США. Компании Google и Apple должны будут удалить китайские приложения со своих платформ, доступных на территории США.

Отмечается, что пользователи, которые уже успели скачать TikTok и WeChat, не будут обязаны удалить приложения. Однако они не смогут скачивать обновления для них.

Напомним, администрация президента Трампа решила принять меры против китайских приложений из-за опасений, что те незаконно обращаются с данными американских пользователей.