Stack Overflow ввел плату за доступ к знаниям программистам всего мира для ИИ

Ранее разработчики могли бесплатно получать доступ и обучать свои LLM на обширной коллекции вопросов и ответов Stack Overflow. Однако теперь платформа внедряет платный API, который потребует от разработчиков LLM платить за доступ и атрибутировать источники к оригинальным постам Stack Overflow, используемым в их моделях.

Этот шаг происходит на фоне растущих дебатов о ценности и праве собственности на общедоступные данные в эпоху ИИ. Stack Overflow утверждает, что ее контент, насчитывающий более 58 миллионов записей, «заслуживает компенсации». Они считают, что их платформа служит «надежной и точной основой данных» для создания технологических решений.

Google Cloud стал первым крупным игроком, подписавшимся на новый доступ к API. Они планируют интегрировать знания Stack Overflow в свои последние модели Gemini, что позволит Gemini лучше генерировать код и отвечать на вопросы, связанные с программированием, ссылаясь на контент Stack Overflow.