Почему «Cinnamon Bun»? Всё связано с новым способом разработки Android — Google перешла на модель с одним основным стабильным кодом, где новые функции сначала скрыты и включаются позже. Это изменение началось с Android 14, и с тех пор имена стали привязывать к буквам, которые идут по порядку с выпуском обновлений.

Android 16 получил название «Baklava» на букву «B», а следующая буква — «C». Хотя эти имена уже не используются публично для маркетинга, они остаются внутри компании.

Ожидается, что Android 17 выйдет примерно в июне 2026 года.