Стала известна причина задержки "революционного" обновления Telegram в App Store

Последнее обновление приложения Telegram для iOS содержит множество новых функций, особенно для подписчиков Premium. Например, оно позволяет пользователям ограничивать голосовые сообщения и даже дарить кому-либо подписку Telegram Premium. Однако самой заметной функцией, появившейся в этом обновлении, является новая панель эмодзи, в которой также появились новые анимированные эмодзи. Приложение предлагает несколько пакетов "Телемодзи" – так называются эти эмодзи.

В новом сообщении на своем канале в Telegram Дуров утверждает, что Apple потребовала от платформы удалить телемодзи из обновления. Генеральный директор Telegram утверждает, что Apple выступила против "более качественных векторно-анимированных версий стандартных эмодзи".

Отправлять телемодзи могут только подписчики Premium, но просматривать их в сообщениях может любой желающий.