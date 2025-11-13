Опубликовано 13 ноября 2025, 19:351 мин.
Стали известны победители российской премии «Цифровые решения — 2025»Поздравляем
В национальном центре «Россия» подвели итоги премии «Цифровые решения — 2025». На конкурс подали почти 1,5 тысячи заявок от более 850 компаний в восьми номинациях. Победителей выбирал Экспертный совет.
Цифровая безопасность: Центр биометрических технологий — «Типовое решение по информационной безопасности для работы с биометрией».
Платформенное решение: «Р7» — «Р7 офис».
Приложения и программы: группа «Астра» — «Российская операционная система Astra Linux».
Искусственный интеллект: «Яндекс.Облако» — «ИИ для анализа развития мозга новорождённых».
Цифровой сервис: РТК-ЦОД — «Государственная единая облачная платформа».
Подготовка цифровых кадров: «Алгоритмика» — «Непрерывная система развития навыков цифровой экономики „Алгоритмика“».
Инновации в связи: НТЦ «Протей» — «Ядро мобильной сети 4G».
Железное решение: МТС — «Отечественные базовые станции „Иртея“».