Стало известно о первом случае использования шпионской программы Pegasus в военном конфликте

Среди жертв взлома были журналисты, правозащитники, представитель Организации Объединенных Наций и бывший министр правительства. Жертвы получили предупреждения от Apple, информирующие их о том, что их iPhone были взломаны. Шпионское ПО Pegasus компании NSO Group обычно продается правительствам и правоохранительным органам, позволяя им использовать неизвестные уязвимости в операционной системе Apple.

Шпионское ПО способно проникать в iPhone, не требуя никакого вмешательства со стороны пользователя. Компания Apple приняла меры по выявлению взломанных устройств и рассылает предупреждения лицам, которые, предположительно, стали жертвами атаки.