Стало возможно узнать, кто заказал рекламу в поисковой выдаче Google

Опубликовано 17 мая 2025, 16:031 мин.
Стало возможно узнать, кто заказал рекламу в поисковой выдаче GoogleGoogle повышает прозрачность рекламы
Google внедряет обновление в свою рекламную платформу, добавляя раздел «Ads funded by» («Кто платит за рекламу») в My Ad Center, чтобы пользователи могли видеть, кто финансирует объявления в поисковой выдаче. Об этом сообщает Android Authority.
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Теперь при просмотре рекламы в Google Search рядом с объявлением отображается название компании или организации, оплатившей её. Это особенно важно, если рекламодатель и плательщик — разные лица, хотя Google показывает эту информацию даже в случаях совпадения. My Ad Center — это инструмент, позволяющий пользователям настраивать рекламу, просматривать её источники и блокировать нежелательный контент. Обновление уже начало распространяться.