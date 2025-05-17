Стало возможно узнать, кто заказал рекламу в поисковой выдаче Google

Теперь при просмотре рекламы в Google Search рядом с объявлением отображается название компании или организации, оплатившей её. Это особенно важно, если рекламодатель и плательщик — разные лица, хотя Google показывает эту информацию даже в случаях совпадения. My Ad Center — это инструмент, позволяющий пользователям настраивать рекламу, просматривать её источники и блокировать нежелательный контент. Обновление уже начало распространяться.