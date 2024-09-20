Стартап Anduril обновит военную AR-гарнитуру Microsoft

Цель сотрудничества — улучшить визуальное и слуховое восприятие солдат, что потенциально повысит безопасность и боевую эффективность. Несмотря на первые проблемы с IVAS, такие как дискомфорт пользователей, армия возобновила испытания проекта, и в настоящее время разрабатываются обновленные версии.

Лаки, открытый защитник военных технологических инноваций, рассматривает этот шаг как «реализацию фантастических представлений о дополненной реальности в бою».