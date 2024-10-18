Соучредитель компании Алекс Блания представил Orb — биометрический сканер глаза, используемый для подтверждения личности человека с помощью сервиса идентификации Deep Face. Orb, работающий на чипсете NVIDIA Jetson, будет доступен клиентам по запросу, «аналогично заказу пиццы», пишут разработчики.

В заявлении компании говорится, что эти достижения «позволяют предлагать новые способы предоставления доказательства человеческой верификации World ID в большем количестве мест по всему миру».