Опубликовано 18 октября 2024, 20:011 мин.
Стартап главы OpenAI Сэма Альтмэна — Worldcoin — отказался от криптовалютыУдваивая ставки на технологию идентификации
Стартап Worldcoin претерпел значительные изменения: отказывается от своего внимания к криптовалюте и переключается на свою основную технологию идентификации личности. Компания, теперь переименованная в World, представила новую версию своего фирменного устройства Orb, сканера глаз, используемого для проверки человеческой личности.
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Соучредитель компании Алекс Блания представил Orb — биометрический сканер глаза, используемый для подтверждения личности человека с помощью сервиса идентификации Deep Face. Orb, работающий на чипсете NVIDIA Jetson, будет доступен клиентам по запросу, «аналогично заказу пиццы», пишут разработчики.
В заявлении компании говорится, что эти достижения «позволяют предлагать новые способы предоставления доказательства человеческой верификации World ID в большем количестве мест по всему миру».