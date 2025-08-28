Стартап создал предсказывающий решения судей ИИ, и привлек $5 млн

Опубликовано 28 августа 2025, 20:201 мин.
Стартап создал предсказывающий решения судей ИИ, и привлек $5 млнBench IQ
Стартап Bench IQ разработал искусственный интеллект, который помогает юристам прогнозировать, как судьи будут решать дела. Компания недавно привлекла $ 5,3 млн от Battery Ventures и Inovia, чтобы расширить проект, пишут СМИ.
© Ferra.ru
Основатель и CEO Джимох Овбиагеле рассказал, что система использует собственную базу данных и большие языковые модели, анализируя прошлые решения судей. Юристам достаточно задать простой вопрос, например, как конкретный судья решал экстренные ходатайства. ИИ быстро создаёт отчёт с примерами из прошлых дел, позволяя адвокатам лучше подготовиться к слушаниям.
Система, сообщает глава компании, пытается объяснить, почему судья принимает те или иные решения, и как адвокаты могут повлиять на исход дела. Овбиагеле сравнивает это с пониманием причин пожаров, а не только их частоты.
На данный момент стартап работает с федеральными судами США, но планирует расширяться на штаты и нанимать инженеров и сотрудников поддержки.