Стартап создал предсказывающий решения судей ИИ, и привлек $5 млн

Основатель и CEO Джимох Овбиагеле рассказал, что система использует собственную базу данных и большие языковые модели, анализируя прошлые решения судей. Юристам достаточно задать простой вопрос, например, как конкретный судья решал экстренные ходатайства. ИИ быстро создаёт отчёт с примерами из прошлых дел, позволяя адвокатам лучше подготовиться к слушаниям.

Система, сообщает глава компании, пытается объяснить, почему судья принимает те или иные решения, и как адвокаты могут повлиять на исход дела. Овбиагеле сравнивает это с пониманием причин пожаров, а не только их частоты.

На данный момент стартап работает с федеральными судами США, но планирует расширяться на штаты и нанимать инженеров и сотрудников поддержки.