Стартапу Maisa AI дали $25 млн, чтобы исправить неудачные корпоративные ИИ

Maisa, основанная год назад, получила $25 млн на развитие от европейского венчурного фонда Creandum и запустила Maisa Studio — платформу, позволяющую компаниям самим обучать “цифровых сотрудников” с помощью обычного языка. В отличие от обычного использования ИИ для генерации ответов, Maisa строит процесс работы.

Чтобы снизить ошибки и «галлюцинации» ИИ, Maisa разработала систему HALP (Human-Augmented LLM Processing), где пользователи помогают цифровым сотрудникам планировать каждый шаг работы. Также создан Knowledge Processing Unit (KPU) для контроля точности данных.

Компания уже работает с крупным банком и компаниями в автомобилестроении и энергетике, предлагая развертывание как в облаке, так и локально.

Maisa планирует использовать новое финансирование для расширения команды с 35 до 65 человек к первому кварталу 2026 года и масштабирования по всему миру.