Опубликовано 25 сентября 2025, 18:451 мин.
Стартовал приём заявок на главную национальную ИТ-премию «Цифровые решения»Церемония награждения пройдёт 12 ноября
Начался приём заявок на национальную ИТ-премию «Цифровые решения», которая отмечает самые значимые проекты в сфере информационных технологий, способствующие цифровому развитию страны, пишут Минцифры. Подать заявку можно до 9 октября.
© Минцифры
Проекты будут оценивать по восьми направлениям: связь и телеком, государственные услуги, софт, искусственный интеллект, российское «железо», платформы и сервисы, кибербезопасность, а также кадры и обучение. Экспертный совет составят представители Минцифры, профильных ведомств и руководители ведущих российских ИТ-компаний.
Церемония награждения победителей пройдёт 12 ноября в рамках первого ИТ-форума «Цифровые решения», который состоится с 12 по 15 ноября в Национальном центре «Россия».