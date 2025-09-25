Стартовал приём заявок на главную национальную ИТ-премию «Цифровые решения»

Проекты будут оценивать по восьми направлениям: связь и телеком, государственные услуги, софт, искусственный интеллект, российское «железо», платформы и сервисы, кибербезопасность, а также кадры и обучение. Экспертный совет составят представители Минцифры, профильных ведомств и руководители ведущих российских ИТ-компаний.

Церемония награждения победителей пройдёт 12 ноября в рамках первого ИТ-форума «Цифровые решения», который состоится с 12 по 15 ноября в Национальном центре «Россия».