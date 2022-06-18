Стать "VIP" пользователем Telegram на iOS обойдется в 449 рублей

Если верить магазину приложений Apple

Уже в этом месяце стартует платная подписка на мессенджер Telegram, под названием “Telegram Premium”. Однако официальная цена все еще не называется. На днях пользователи Интернета обнаружили на странице мессенджера в App Store возможную цену подписки в рублях.