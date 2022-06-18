Стать "VIP" пользователем Telegram на iOS обойдется в 449 рублей

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Стать "VIP" пользователем Telegram на iOS обойдется в 449 рублейЕсли верить магазину приложений Apple
Уже в этом месяце стартует платная подписка на мессенджер Telegram, под названием “Telegram Premium”. Однако официальная цена все еще не называется. На днях пользователи Интернета обнаружили на странице мессенджера в App Store возможную цену подписки в рублях.
Как указано в магазине приложений, платная подписка обойдется пользователям в 449 рублей. Сама подписка позволит вам загружать 4 ГБ одним файлом (вместо 2 ГБ), увеличится скорость передачи данных, откроется доступ к премиум-стикерам и “реакциям” на сообщения, также обещана автоматическая расшифровка голосовых сообщений.
Ранние слухи утверждали, что подписка будет стоить $4,9. Но скорее всего у каждого региона будет свое ценообразование. Но так как официальная информация от команды мессенджера не поступала, остается только ждать.