«Ставит прибыль выше безопасности»: на Instagram* подали в суд из-за мошенников

Опубликовано 23 апреля 2026, 10:49
«Ставит прибыль выше безопасности»: на Instagram* подали в суд из-за мошенниковОбвинили в обмане пользователей
На Meta* (владельца Facebook* и Instagram*) подали в суд за то, что она «вводит пользователей в заблуждение относительно мошеннических объявлений в своих соцсетях». Иск подала некоммерческая организация Consumer Federation of America, пишут СМИ.
В заявлении говорится, что Meta* «на протяжении долгого времени не защищает людей от обманной рекламы» и «ставит прибыль выше безопасности». В качестве примеров приводятся рекламные объявления о «бесплатном iPhone от правительства» или обещания выплат по 1400 долларов людям определённых годов рождения. В Meta* заявляют, что обвинения несправедливы. Они, мол, борются с такой рекламой, но она просачивается.
Ранее СМИ писали, что Meta* «зарабатывает миллиарды долларов» на рекламе, которая продвигает «запрещённые товары или откровенные схемы обмана».
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена