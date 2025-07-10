В 2024 году платформа установила рекорд: в глобальном топ-10 неанглоязычного контента вошли 33 аниме, что в два раза больше, чем в 2021 году. За этот год аниме на Netflix посмотрели более миллиарда раз по всему миру.

На недавнем мероприятии Anime Expo в Лос-Анджелесе Netflix представил новые и вторые сезоны аниме-сериалов. Среди них — продолжение популярного сериала «Sakamoto Days» и ожидаемый сиквел «Cyberpunk: Edgerunners 2», дата выхода которого пока неизвестна.