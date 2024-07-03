Ставший причиной ухода PornHub из Техаса закон привлек внимание Верховного суда

Опубликовано 03 июля 2024, 21:30
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Ставший причиной ухода PornHub из Техаса закон привлек внимание Верховного судаОн рассмотрит закон, обязывающий проверять возраст посетителей порносайтов
Верховный суд согласился рассмотреть дело, оспаривающее техасский закон, обязывающий проверять возраст посетителей сайтов, размещающих откровенные материалы. Петиция, поданная "Коалицией за свободу слова", представляющей индустрию для взрослых, выдвигает аргументы против закона, утверждая, что он нарушает конституционные права, налагая "значительные риски на частную жизнь и обременяя пользователей из числа взрослых".
Закон, ставший частью недавней волны законодательных актов штатов, направленных на "защиту несовершеннолетних от доступа к неприемлемому контенту в Интернете", вызвал споры. Сторонники утверждают, что он защищает детей, в то время как критики, включая Pornhub, который прекратил свою деятельность в затронутых штатах, считают его "чрезмерной мерой".
Решение Верховного суда (каким бы оно ни было) вступит в силу с октября, и в нем будет "тщательно проанализирован баланс между защитой несовершеннолетних и защитой свободы слова в Интернете".