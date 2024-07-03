Ставший причиной ухода PornHub из Техаса закон привлек внимание Верховного суда

Закон, ставший частью недавней волны законодательных актов штатов, направленных на "защиту несовершеннолетних от доступа к неприемлемому контенту в Интернете", вызвал споры. Сторонники утверждают, что он защищает детей, в то время как критики, включая Pornhub, который прекратил свою деятельность в затронутых штатах, считают его "чрезмерной мерой".

Решение Верховного суда (каким бы оно ни было) вступит в силу с октября, и в нем будет "тщательно проанализирован баланс между защитой несовершеннолетних и защитой свободы слова в Интернете".