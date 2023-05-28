Стажер Apple улучшил будильник компании и выпустил приложение в Сеть

Бесплатная версия приложения включает в себя функции, которых нет в предложениях Apple, такие как настраиваемые виджеты или возможность планировать будильники на определенные даты. Пользователи также могут регулировать громкость будильника независимо от мелодии звонка и пользоваться динамическими фонами, которые меняются в зависимости от времени суток.

Midnight Alarm получил специальное разрешение от Apple на использование критических оповещений, благодаря чему сигналы будильника можно услышать, даже если телефон находится в режиме без звука.

Для тех, кто стремится к расширенным возможностям, Midnight Alarm предлагает платные функции. Пользователи могут упорядочить свои будильники, создавая папки, и интегрировать в приложение календари Apple, Google и другие.