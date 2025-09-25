Steam обновил меню магазина, чтобы проще было находить новые игры

Теперь рекомендации по играм собраны в отдельной вкладке, чтобы не приходилось искать их по разным разделам. Вкладка Категории стала полностью персонализированной: она показывает жанры, подборки и игры, которые, например, хорошо идут на Steam Deck, а также другие рекомендации, адаптированные под ваши интересы.