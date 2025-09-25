Steam обновил меню магазина, чтобы проще было находить новые игры

Опубликовано 25 сентября 2025, 18:151 мин.
Steam обновил меню магазина, чтобы проще было находить новые игрыВсё для геймеров
Valve представила обновлённое меню магазина Steam. Благодаря нему пользователям стало легче и быстрее находить новые игры и другой контент. Разработчики объединили старую колонку ссылок слева и синее верхнее меню в один новый верхний блок.
© Valve
Теперь рекомендации по играм собраны в отдельной вкладке, чтобы не приходилось искать их по разным разделам. Вкладка Категории стала полностью персонализированной: она показывает жанры, подборки и игры, которые, например, хорошо идут на Steam Deck, а также другие рекомендации, адаптированные под ваши интересы.
По словам Valve, цель изменений — сделать пользовательский опыт проще и удобнее. Разработчики учитывали отзывы игроков, что отмечали трудности с доступом к самым популярным разделам магазина.
Бета-версия обновлённого меню была доступна с июля, теперь изменения распространяются на всех пользователей.