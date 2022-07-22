Steam помог китайцам обойти цензуру и смотреть порно

Более 200 000 отзывов на Wallpaper Engine написаны на китайском языке и охватывают период с 2016 по 2022 год. И почти все эти отзывы упоминают порно. Приложение используют в качестве облачного хранилища и видеоплеера для обмена эротическим контентом.

Дело в том, что онлайн-порно запрещено в Китае, поэтому людям приходится проявлять изобретательность, чтобы получить к нему доступ. Steam — одна из немногих популярных платформ, которые доступны в стране. По оценкам MIT Technology Review, китайские пользователи сейчас составляют не менее 40% аудитории Wallpaper Engine.

Среди более чем 1,6 миллиона обоев в приложении около 7,5% из них помечены как «для взрослых». Часто это обнажённые персонажи аниме в вызывающих позах, а иногда и порнографические фото и видео реальных людей.