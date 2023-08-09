Стоимость такси в России достигла 10-летнего максимума

Стоимость услуг такси неуклонно растет с апреля 2021 года. Наибольший за последнее десятилетие рост цен - на 4,03% - произошел в первой половине 2023 года. Предыдущий рекорд был установлен в январе-июне 2022 года и составил 2,7%.

Участники рынка связывают рост цен на такси с различными факторами, в том числе с удорожанием транспортных средств. Влияние международных санкций из-за спецоперации на Украине привело к тому, что иностранные автопроизводители прекратили сотрудничество с Россией, что вызвало трудности с поставками комплектующих на местные заводы. В результате с февраля 2022 года средняя цена на импортные автомобили выросла на 57%, а на автомобили российского производства - на 25%.

Помимо стоимости автомобилей, росту тарифов на такси способствовали расходы на топливо, техническое обслуживание и заработную плату водителей. По прогнозам экспертов, рост тарифов будет продолжаться, поскольку поставщики услуг борются с ростом издержек и стремятся сохранить свою рентабельность.